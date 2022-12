Grundbesitzer planen Gang zum Höchstgericht

Abgabe würde Wert aufzehren

Seine Begründung: Die Abgabe beträgt bis zu 2,5 Prozent des tatsächlichen Verkehrswerts. In nur 40 Jahren wäre der gesamte Wert durch die Abgabe aufgezehrt. „Das Grundstück ist also in nicht einmal einer Generation verloren“, so Schreiner, der verfassungsrechtliche Probleme ortet.