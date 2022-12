Altersgrenze bei Baulandabgabe wird überarbeitet

Für Beamte ein Plus von 300 Euro geplant

Auch bei den Beamtengehältern will Doskozil einen eigenen Weg gehen und nicht den Bundesabschluss mit 7,15 Prozent an Erhöhung übernehmen. Stattdessen sollen alle 300 Euro monatlich mehr bekommen. Für Mindestlohnbezieher bedeute dieses Plus ein Nettoeinkommen von 2000 Euro: „Das ist die effektivste und nachhaltigste Maßnahme“, so der Landeshauptmann. Das Gehalt sei dann auch Ausgangsbasis für weitere Lohnerhöhungen.