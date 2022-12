Beim Ländle-Adler kehrt der Spaß langsam zurück

Derzeit hütet der Dornbirner noch mit leichtem Fieber sein Bett in Innsbruck, die Grippe hat ihn erwischt. „Aber sobald es wieder geht, gehe ich raus zum Trainieren“, meint er. Denn Uli hat einiges vor. Nach seiner glänzenden vergangenen Saison hatte er in der Vorbereitung auf die neue Saison viele Stolpersteine zu überwinden. „Ich hatte Rückenprobleme, Corona hat mich dann auch Zeit und Kraft gekostet. Das hat sich in den Sprüngen niedergeschlagen. Vor allem am Schanzentisch hatte ich Probleme“, erzählt der Polizeisportler.