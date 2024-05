Familienpass gerade im Sommer sehr gefragt

Viele vergünstigte Angebote im Sommer

Ein wenig Abhilfe kann hier der Familienpass schaffen, dessen Angebote gerade im Sommer gefragt sind. Der Pass, den jede Familie in Vorarlberg beantragen kann (auch Großeltern), bietet viele Vergünstigungen und Gratis-Events – so können Kids am 25. August etwa die Freibäder im Land gratis besuchen. Am Bergerlebnistag am 30. Juni zahlt die ganze Familie nur 20 Euro pro Berg- und Talfahrt und kann die heimische Bergwelt erkunden. Zudem gibt es bei zahlreichen Kulturanbietern (Spielboden, Kammgarn, Junge Festspiele etc.) und anderen Ausflugszielen Ermäßigungen.