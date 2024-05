Erst Schläger zertrümmert, dann das Match gedreht

Nachdem der 18-jährige, der in der am Montag erschienenen ATP-Weltrangliste mit Position 664 ein neues Allzeithoch erreicht hat, Durchgang-eins mit 5:7 verloren hatte, vergab er in Satz zwei bei 1:1 zwei Breakbälle. Das Resultat: Joels Head-Racket flog ein erstes Mal.

Kurz danach musste er nach einem unerzwungenen Fehler sein Service abgeben, was zur Folge hatte, dass er seinen Schläger komplett zertrümmerte (im Video ab 1:53:50). Damit schien die Partie gelaufen. Fomin, der in der Quali Joels Touring-Coach Gerald Melzer bezwungen hatte, zog auf 5:2 davon und hatte bei 5:3 einen Matchball – den er aber vergab.