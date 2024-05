Starker Jung-Goalie und ein Trainer mit Anfragen

Dieser Status könnte sich nächste Saison ändern. Denn Domenik Schierl hat keinen gültigen Vertrag für die Zweite Liga und der Kontrakt von Ersatz Ammar Helac lief mit Saisonende aus. Ob sich Simon Nesler-Täubl, der vor zwei Jahren von der Akademie zur Austria kam, die Nummer-eins-Position in der kommenden Saison zutraut? „Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was über den Sommer passiert. Aber ich habe einen gültigen Vertrag in Lustenau.“ Fix ist nur, dass für ihn die Saison noch bis zum 8. Juni bei den Amateuren in der Eliteliga weiterläuft. Das letzte Spiel ist ausgerechnet das Derby gegen den FC Lustenau.