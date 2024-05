„Schlafes Bruder“-Mime kehrt ins Montafon zurück

Der Vorarlberger Autor Robert Schneider erzielte mit seinem Roman „Schlafes Bruder“ einen internationalen Bestseller. Bis heute wurde der 1992 erschienene Roman in 36 Sprachen übersetzt. Nicht viel weniger Aufsehen erregte der Film wenige Jahre später. So erhielt das Drama mehrere Auszeichnungen und wurde sogar für den Golden Globe in Hollywood nominiert.