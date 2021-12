Kartenspiele und Raclette als Tournee-Vorbereitung

Dank zweier Siege und zweier zweiten Plätzen im Continentalcup sicherte sich Ländle-Skispringer Ulrich Wohlgenannt noch vor Weihnachten seinen Platz im ÖSV-Aufgebot für die Vierschanzen-Tournee. Zwei verpassten Qualifikationen bei den Weltcup-Springen in Engelberg (Sz) zuletzt, waren allerdings nicht sonderlich förderlich fürs Selbstvertrauen des 27-jährigen Dornbirners. Dank eines speziellen Weihnachtsprogramms in der Heimat blickt Uli jetzt aber wieder optimistisch in Richtung des ersten Saisonhighlights.