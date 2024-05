DAS Fußball-Erlebnis für die Ferien gewinnen

Mitmachen & gewinnen

Wer möchte, dass sein Kind in den Ferien gut betreut ist und dabei eine richtig gute Zeit verbringt, hat jetzt die Chance einen Platz in einem der 11teamsports Academy Camps in Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol oder Vorarlberg zu gewinnen. Einfach das Formular unten ausfüllen, und schon machen Sie mit! Teilnahmeschluss ist der 29. Mai 2024, 9 Uhr.