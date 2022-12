Das war Salzburgs Politik im Jahr 2022

Davon sagten 84,38 Prozent Nein zum 40-Millionen-Euro-Projekt im Mönchsberg. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sagte noch am Abend der Abstimmung die Erweiterung ab. Was nun mit den Millionen in der Rücklage der Stadt-Land-Garagengesellschaft passiert, ist noch nicht sicher. Im Raum steht etwa der Ankauf des Parkhauses der Messe Salzburg.