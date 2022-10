Nur Landwirte dürfen mit Grünland Geschäfte machen

„Die Grundpfeiler dieses Gesetzes werden sehr lange bestehen bleiben“, glaubt Agrar-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Nachsatz: „Und das ist gut für dieses Land.“ Ob dem tatsächlich so ist, darüber scheiden sich die Geister. Aber der Reihe nach. Kommende Woche kommt das neue Grundverkehrsgesetz in den Landtag. Damit will die Landesregierung Geschäfte mit Grund und Boden neu regeln.