Messerstecher rief selbst die Polizei an

Ausgerechnet am Weihnachtstag, dem 24. Dezember, kam es um 22 Uhr es in Linz in der Wiener Straße unter zwei Suchtmittelkonsumenten zu einer Auseinandersetzung. Dabei stach ein 20-jähriger Linzer einem 27-jährigen russischen Staatsangehörigen, ebenfalls aus Linz, mit einem Butterflymesser einmal in den Rücken.