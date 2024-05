„Besser als Muster“: Bedauern über Thiem-Rücktritt

Die Ankündigung Thiems wird in den nächsten Tagen – nicht nur – in der internationalen Tenniswelt noch einiges an Reaktionen hervorrufen. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hatte schon am Mittwoch nur positive Worte über den von ihm in zwölf Duellen „nur“ siebenmal besiegten „Dominator“ gefunden. „Ein toller Mensch, jemand, der sehr gute Manieren und gute Werte hat. Er hat auf dem Platz immer Respekt gezeigt und sich immer Zeit für ein Hallo genommen. Ich mag Dominic wirklich.“