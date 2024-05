Entführte Schweizerin (17) in Spanien entdeckt

Jugendliche mittlerweile wieder in der Schweiz

Die Minderjährige wurde von den spanischen Behörden zunächst in ein Kinderschutzzentrum in Málaga eingeliefert. Ihre Gesundheit bereite ihren Betreuern Sorge: Sie habe wohl sehr lange ohne medizinischer Versorgung gelebt, so die Befürchtung. Anfang Mai wurde die 17-Jährige schließlich zurück in die Schweiz gebracht. Weitere Details wollte das Departement für auswärtige Angelegenheiten aus Datenschutzgründen nicht herausgeben.