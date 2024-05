FPÖ im EU-Parlament besonders russlandfreundlich

Die österreichischen Parlamentsparteien erreichten mit Ausnahme der Freiheitlichen eine auch im internationalen Vergleich sehr hohe Punktezahl. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS lagen demnach in allen drei Kategorien bei über 90 Prozent. Dies entspricht in etwa den Durchschnittswerten ihrer jeweiligen Fraktionen, liegt jedoch zum Teil deutlich höher als die Werte anderer nationaler Einzelparteien. Insgesamt führt die liberale Fraktion Renew in allen drei Kategorien, knapp gefolgt – jeweils in unterschiedlicher Reihenfolge - von Sozialdemokraten (S&D), Europäischer Volkspartei (EVP) und den Grünen. Leicht abgeschlagen folgen die „Konservativen und Reformer“ (EKR). Schlusslichter sind in allen Kategorien die rechtspopulistische „Identität und Demokratie“ (ID) und die Linksfraktion.