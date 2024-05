Der Rücken! Speerwerferin Hudson sagt für Graz ab

Fuchs jagt Olympia-Ticket

Markus Fuchs hingegen will am Sonntag in Graz seine Jagd nach dem Olympia-Ticket beginnen. „Das Österreich-Triple bietet sich dafür perfekt an“, bezog sich der Sprinter auf die Events in Graz, St. Pölten und am 22. Mai in Eisenstadt. „Unter zehn Sekunden zu laufen, scheint heuer wirklich möglich.“