Charles sprach über Mutter, Jesus und Zusammenhalt

Der Monarch wählte dafür einen symbolträchtigen Ort: „Ich stehe hier in dieser exquisiten St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor, so nah an der Stelle, an der meine geliebte Mutter, die verstorbene Königin, mit meinem lieben Vater beigesetzt wurde“, so Charles. Bereits im Vorfeld wurde von Experten angekündigt, dass die „erste Weihnachtsbotschaft des Königs sehr ergreifend sein“ dürfte, sagte Emily Nash, Royal-Expertin des „Hello!“-Magazins voraus. Wie erwartet zollte Charles seiner Mutter, der verstorbenen Elizabeth II., Tribut: „Weihnachten ist eine besonders ergreifende Zeit für uns alle, die geliebte Menschen verloren haben.“ Er erklärte weiter: „Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder Jahreszeit und erinnern uns an sie in jeder geschätzten Tradition.“