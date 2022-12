Wahrlich turbulenter Start für König Charles III.

„Erleben Öffnung der Monarchie“

Kaum ein Tag, an dem sich der 74-Jährige nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Einmal empfängt er Würdenträger im Buckingham-Palast in London, den er wieder zum Mittelpunkt der Monarchie gemacht hat, nachdem die Queen - auch wegen der Pandemie - zuletzt Schloss Windsor kaum verließ. Dann wieder ist Charles gemeinsam mit Camilla in Wales, am nächsten Morgen taucht er im Londoner Speckgürtel auf. „Wir erleben eine Öffnung der Monarchie. Wir sehen den König unterwegs“, sagt Experte Prescott. Der Kontakt mit den Schaulustigen wirkt locker. Entgegen dem Protokoll lässt sich Charles auch einmal umarmen.