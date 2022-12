22 Tote bei Brand in Altenheim Sibiriens

Das Feuer brach in der Nacht zum Samstag in dem barackenähnlichen Gebäude in einem Viertel der Industriestadt aus, wie Behörden mitteilten. Dabei kamen laut russischem Zivilschutz 22 Menschen ums Leben. Sechs weitere Personen wurden verletzt. Brandursache war ein defekter Kohleofen. Ein 31-Jähriger, der das Heim eingerichtet hatte, soll am Vorabend bereits über den defekten Ofen informiert worden sein, aber nichts unternommen haben.