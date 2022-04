Schon wieder Großbrand in Russland ausgebrochen

In Russland ist es in den vergangenen Tagen zu auffallend vielen Bränden durchaus kritischer Einrichtungen gekommen. Am Freitagabend ging erneut eine Lagerhalle nahe einem Raketenforschungszentrum in Flammen auf. In den sozialen Netzwerken werden bereits erste Verbindungen zum Ukraine-Konflikt in den Raum gestellt.