Russlands einziger Flugzeugträger in Brand

Auf der Admiral Kusnezow, Russlands einzigem Flugzeugträger, ist ein Brand ausgebrochen. Das in der Werft von Murmansk in Nordrussland liegende Kriegsschiff habe evakuiert werden müssen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag. Über die Ursache gab es zunächst keine Informationen.