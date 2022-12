Das Wunder im Stall von Barock bis Moderne

Die aktuelle Ausstellung versammelt beachtliche Beispiele ab dem Barock bis in die Moderne. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Keramikkrippen. Museumsdirektor Johannes Weidinger legte bei der Auswahl der Stücke viel Wert auf ein breites Bild. So ist eine Krippe zu sehen, die Schüler in den Achtzigerjahren gemacht haben, eine andere wurde vom bekannten Gmundner Töpfer Bernd Födinger angefertigt. Und man merkt bei diesen schönen Krippen, dass im Salzkammergut Darstellungstraditionen nach wie vor sehr lebendig sind.