„Heuer feiern wir erstmals mit unserer Urenkelin“

Aber zurück zur Weihnachtslogistik in späteren Jahren. Damit Gretl Purtscher in Ruhe den Christbaum aufputzen und die Geschenke darunter legen konnte, mussten die Kinder in jungen Jahren am Nachmittag schlafen. Später wurde Martin Purtscher mit den drei Mädchen „auf den Weg geschickt“. Dabei verfolgte das Quartett eine ganz besondere Mission: Die vier hatten nämlich Geschenke dabei, die sie heimlich vor die Türen von drei Familien legten, denen es finanziell nicht so gut ging: „Die Mädchen haben die Päckle an die Türen gehängt und sind rasch davon gesprungen“, berichtet Purtscher. Noch heute würden die Töchter davon reden. „Sie hatten so eine Freude dabei!“ In der Zwischenzeit hatte Gretl Purtscher ausreichend Zeit, in Ruhe das Weihnachtsfest vorzubereiten. Die Bescherung selbst kündigte im Hause Purtscher immer das Läuten eines Glöckchens an. „Das war lustig. Mein Mann läutete und sprang schnell bei der nächsten Tür wieder hinaus, damit die Mädchen nichts merkten.“