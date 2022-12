Acht Minuten, dann wurde aus Notruf blutiger Ernst

Acht Minuten entschieden beim Mordversuch in einem Fitnessstudio in Vöcklabruck: So lange dauerte es vom Notruf einer 28-Jährigen bei der Landesleitzentrale der Polizei, bis ihr Ehemann (27) sie niederstach. Die Mutter des Opfers kritisiert, dass keine Streife kam. Nun wird polizeiintern ermittelt.