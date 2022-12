Immer im Einsatz: Keine Ruhepause an Feiertagen

Dienst in Spitälern und Pflegeheimen

Aber auch in Spitälern und Pflegeheimen kann die Arbeit nicht ruhen. Daher sind in den 27 Krankenhäusern und 50 Landespflegezentren Niederösterreichs 15.500 Mitarbeiter an den Feiertagen im Dienst - von Ärzten über Pflegekräften bis hin zum Küchenpersonal. In den Kliniken rechnet man in den kommenden Tagen mit rund 4000 stationären Fällen und mehr als 5500 ambulanten Behandlungen. Und in den Pflegeheimen ist gerade in dieser Zeit viel emotionaler Beistand nötig.