Frau verprügelt: Ermittlungen gegen „Filmerin“

Fassungslos und erschüttert bleiben jene zurück, die am Mittwoch am Landesgericht Leoben den Prozess gegen drei Jugendliche verfolgten, die, wie berichtet, eine wehrlose Obdachlose halb tot geprügelt haben. Angeklagt wurden die drei Burschen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Im Zuge des Prozesses belasteten sie sich aber selbst so schwer, dass die vorsitzende Richterin des Schöffensenats, Sabine Anzenberger, ihre Unzuständigkeit aussprach. Das bedeutet: Der Verdacht des Mordversuchs ist gegeben, ein Geschworenengericht muss sich nun nach Ansicht des Schöffengerichts der Sache annehmen.