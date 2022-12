Praktische Ärzte sollen Notarzt-Krise lindern

Im Fokus stand vor allem eine Lösung für jene Tage, an denen die Notarzthubschrauber witterungsbedingt nicht fliegen können. Als erster Schritt sollen nun niedergelassene Ärzte in der Region eingebunden werden. „Es war ein sehr konstruktives Gespräch. Jetzt werden wir Bürgermeister bis zum nächsten Termin im Jänner schon vorab mit den Ärzten in den Gemeinden in Kontakt treten“, so der Eisenerzer Bürgermeister Thomas Rauninger (ÖVP).