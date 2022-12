Konflikt um Notarzt-Versorgung eskaliert

15.000 statt 5000 Einwohner

Von der Politik fühlt man sich im Stich gelassen; dass Klaus Pessenbacher als oberster steirischer Notfallmediziner des Landes in einem Interview nun von nur „4500 bis 5000 Einwohner“, die betroffen wären, gesprochen hat, bringt für viele das Fass zum Überlaufen: „Wer bei so einem heiklen Thema mit falschen Zahlen operiert und die Notarzt-Versorgung für fast 15.000 Menschen kleinredet, muss sich überlegen, ob er am richtigen Platz sitzt“, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Liezener SPÖ-Abgeordneten Mario Lindner.