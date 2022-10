Lehrermangel: „Die Politik hat es verbockt“

Was die Lehrerin damit meint? Es sei absehbar gewesen, dass die Lehrkräfte der „Baby Boomer“-Generation nun in Pension gehen würden. Gegengesteuert habe man nicht, dafür die Ausbildung „verschlimmbessert“. Haslauer: „Die Ausbildung dauert viel zu lange und ist zu wenig praxisbezogen.“ Der Lehrberuf sei damit nicht mehr attraktiv. Allein in Salzburgs Pflichtschulen gibt es gut 90 offene Stellen.