YouTube sperrt offiziellen Pornhub-Kanal

Mindgeek ortet Diskriminierung

„Leider ist dies nur das jüngste Beispiel für die Diskriminierung von Personen aus der Erotikbranche, ein Trend, der in den sozialen Medien und in allen anderen Bereichen des Lebens zu beobachten ist, vor allem, wenn Gruppen einvernehmliche Inhalte für Erwachsene unaufrichtig mit Ausbeutung in einen Topf werfen“, kritisierte Mindgeek.