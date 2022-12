Pornhub 2022: Nackte Zahlen geben tiefe Einblicke

Auch die noch laufende Fußball-WM macht sich in der Pornhub-Statistik bemerkbar - in der Regel mit Sehereinbußen in den aktuell jeweils spielenden Ländern. So gingen beispielsweise beim Match Senegal gegen die Niederlande am 21. November die Zugriffe in dem westafrikanischen Land um stolze 43 Prozent zurück. Nur bei der Partie Frankreich gegen Australien verhielt es sich bislang andersrum: Während der Traffic in Frankreich um 14 Prozent sank, schauten in Australien sechs Prozent mehr als sonst üblich Pornos. Das Spiel endete mit einem 4:1-Sieg für Frankreich.