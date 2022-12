Falkensteiner-Chef: „Zimmer wird 1000 Euro kosten“

30 Hotels in Europa, zehn davon in Österreich, zwei weitere in Kärnten in der Planung: Was vor 60 Jahren in Südtirol mit einer kleinen Pension der Eltern begann, ist heute ein Tourismusimperium der Brüder Andreas und Erich Falkensteiner sowie Othmar Michaeler. Und wenn die „drei Musketiere“ über Preise und Preispolitik in der heimischen Hotellerie sprechen, dann hat das schon Gewicht.