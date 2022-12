Was bringen Zäune, Herr Nehammer?

Samstagmittag im Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz. Karl Nehammer studiert noch Unterlagen am aufgeräumten Schreibtisch, als sein Mitarbeiter uns ins Kanzler-Büro führt. Der Regierungschef wirkt ruhig, ernst und entschlossen, als er am großen, schwarzen Besprechungstisch Platz nimmt. Dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte.