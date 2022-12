Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind bedroht

Die Verhandlungen in Kanada gehen auf die Zielgerade, denn am Montag endet das Treffen. Aus Österreich reiste Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) an. Die Artenvielfalt sei das „Fundament für das Leben auf diesem Planeten“, doch es wirke, als würden wir alles tun, „um dieses Fundament zum Wanken zu bringen. Das kann nicht unser gemeinsamer Weg sein“, sagte Gewessler bei ihrer Rede. Sie warnte davor, zu warten, bis die Lage aussichtslos werde. Österreich bleibe „starker Unterstützer bei der Umsetzung eines gemeinsamen Regelwerks zum Schutz der Artenvielfalt.“