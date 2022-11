Van der Bellen: „Existenz steht auf dem Spiel“

Nach dem frustrierenden Ergebnis des am in der Nacht auf Sonntag zu Ende gegangenen Klimagipfels COP27 in Ägypten zeigt sich auch Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen enttäuscht. Die „erzielte Einigung“ sei ernüchternd. Es sei „nicht gelungen, sich auf ambitioniertere Ziele im Bereich der Emissionsreduktionen“ zu einigen. „Die Welt ist nicht auf dem richtigen Kurs“, so der 78-Jährige. Unsere Existenz stünde auf dem Spiel.