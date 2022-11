COP27: Gewessler „enttäuscht“ von Mini-Kompromiss

So sei das wesentliche Ergebnis des Gipfels, der Aufbau eines Fonds für klimabedingte Schäden, ein wichtiges „Zeichen der Unterstützung“, betonte Gewessler im Ö1-Interview am Montag nach ihrer Rückkehr von der COP27, wo sie mitverhandelte. Der Fonds, der auf Vorschlag der EU-Kommission eingerichtet werden soll, könne eine Vertrauensbasis für den nächsten Klimagipfel in Dubai sein.