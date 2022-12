Off-Label-Medikamente als Hoffnung bei Hautleiden

An chronischem Pruritus (Juckreiz) leiden rund 15% der Menschen in Österreich. Der ständige Drang, sich zu kratzen, sogar bis die Haut blutet, steht nicht nur in Zusammenhang mit diversen Grunderkrankungen (z.B. Funktionsstörungen der Leber oder Niere, Diabetes, Parasitenbefall, Allergien, Schuppenflechte), das unangenehme Gefühl kann auch ohne organischen Auslöser auftreten. Daraus ergeben sich dann wieder neue Hautprobleme wie offene Stellen, Infektionen oder sogar Geschwüre.