Energieinfrastruktur: Österreich unterstützt Kiew

Mit dem Geld sollen in der Ukraine dringend notwendige Reparaturen an der Energieinfrastruktur durchgeführt werden. Damit könne ein Beitrag zur Unterstützung der Zivilbevölkerung geleistet werden, heißt es in einer gemenisamen Erklärung von Ministerin Gewessler und Vizekanzler Werner Kogler. „Gerade als neutraler Staat sollte sich Österreich in diesem Feld besonders engagieren“, so Kogler. Gewessler sieht die finanzielle Hilfe als „Akt der Solidarität und als Beitrag für den so wichtigen Wiederaufbau beschädigter Infrastruktur in der Ukraine“.