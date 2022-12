Explosionen in Kiew, tote Rotkreuz-Helferin

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu begeben. „Ignorieren Sie nicht den Luftalarm, bleiben Sie in den Schutzräumen“, schrieb Kyrylo Tymoschenko, der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, am Freitag auf Telegram. Seit Oktober hat das russische Militär in mehreren Wellen die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Im ganzen Land kam es dadurch zu Stromausfällen. Auch am Freitag war das der Fall. Zudem soll es in Kiew Probleme mit der Wasserversorgung geben.