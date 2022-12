Keine Güterzüge, die am Fenster vorbeirattern

Bei Landeshauptmann Markus Wallner, der eine unterirdische Lösung keinesfalls ausschließen will, und ÖVP-Verkehrssprecher Patrick Wiedl stieß Thür auf offene Ohren. „Bestvariante heißt nicht, dass es kostengünstig oder schnell zu bauen ist. Wir brauchen jene Lösung, die für die Menschen am verträglichsten und am zukunftsweisenden für die Region ist. Wenn man ein Projekt wirklich will, sucht man nach Lösungen, nicht nach Ausreden“, meinte Wiedl.