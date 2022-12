Nach Todesdrama: Warum stürzte Taxi in Fluss?

„Er kannte das Gelände, war dort oft unterwegs und hätte sich im Grunde blind zurechtgefunden“, grübelt der Taxi-Unternehmer, den der tödliche Unfall des Mitarbeiters nicht zur Ruhe kommen lässt. „Ich hab’ in der Nacht kein Auge zugebracht. Nur zehn Minuten vor dem Unglück haben wir noch telefoniert, da war alles in Ordnung“, so Birkl-bauer. Dass etwa Glatteis oder eine Ablenkung durch den Fahrgast den Acht-Meter-Sturz verursacht hatte, glaubt er nicht, ein gesundheitliches Problem schließt er jedoch ebenfalls aus.