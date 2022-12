Schöne Geste! Mbappe glänzt auch nach Schlusspfiff

„Halbbrüder“ hatte die französische Sportbibel „L’Equipe“ über das Duo vor dem Duell getitelt, Hakimi (in Spanien geboren und aufgewachsen) gilt bei Paris Saint-Germain als bester Freund von Mbappe. Das sah man auch vor und nach dem WM-Halbfinale in Katar. Die beiden Spieler lagen sich in den Armen, nach dem Schlusspfiff plauderten sie noch lange auf dem Spielfeld sowie in den Katakomben.