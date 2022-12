Frankreichs 1:0 war WM-Premiere für Marokko-Keeper

Er war bislang der Held der Afrikaner und die positive Überraschung der WM. ja, sogar Real Madrid soll bereits am 31-jährigen Tormann vom FC Sevilla dran sein. Kein Wunder, zeigte er doch in Katar sensationelle Paraden. Bis zum Halbfinale konnte ihn nur Mitspieler Nayef Aguerd beim 2:1 gegen Kanada bezwingen, sonst blieb er in fünf WM-Spielen ohne Gegentreffer.