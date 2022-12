Sarah (12) überreichte dem Papst das Friedenslicht

In der Ukraine ist das Friedenslicht am Dienstag angekommen. ORF-Osteuropa-Korrespondent Christian Wehrschütz übergab es in einer kleinen Feierstunde in der Lemberger Garnisonskirche an den griechisch-katholischen Weihbischof Volodymyr Hrutsa. Pfadfinder, Kinder von gefallenen ukrainischen Soldaten und viele Binnenvertriebene waren dazu in die Kirche im Zentrum der westukrainischen Stadt gekommen.