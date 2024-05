Vermisster (39) tauchte zwei Tage nach Unfall auf

Das Auto war leer

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Voralpenkreuz in Fahrtrichtung Salzburg. Laut Polizei überholte er mit seinem Auto einen Lkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der rechten Seite, stieß dabei mehrmals gegen die Leitschiene und die Betonleitwand und kam schwer beschädigt zum Stillstand. Als die erste Streife am Unfallort eintraf, war er nicht mehr anwesend.