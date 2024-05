Liegeflächen an Seen, so groß wie 65 Fußballfelder

Baden in 14 Seen

Da ist es gut, dass das Land Oberösterreich seinen Teil dazu beiträgt und öffentlich zugängliche Badeplätze zur Verfügung stellt. Von Aufham am Attersee bis Zell am Moos am Zellersee – insgesamt gehören der Landesimmobiliengesellschaft 97 Grundstücke an 14 Seen im ganzen Bundesland. „Damit können wir den freien Seezugang in vielen Fällen gewährleisten“, sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). „Wir haben das Glück, dass unsere Landschaft wunderschön ist und unsere Seen nahezu überall Trinkwasserqualität aufweisen. Da ist es völlig klar, dass man – wenn das Wetter mitspielt – baden gehen möchte. Schließlich ist Oberösterreich ein echtes Badeparadies. Dank des Einsatzes des Landes können wir in Oberösterreich den meisten Menschen einen freien Seezugang ermöglichen.“