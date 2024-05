Alle 20 Minuten wurde eine PV-Anlage montiert

„Statistisch gesehen wurde im vergangenen Jahr alle 20 Minuten, auch am Wochenende und in der Nacht, eine neue Photovoltaik-Anlage in Oberösterreich montiert“, rechnet Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) in einer schriftlichen Anfragebeantwortung vor. SPÖ-Umweltsprecher Thomas Antlinger hatte nach dem aktuellen Stand und weiteren Ausbauplänen gefragt.