„Wenn es rauskommt, lässt sich mein Mann scheiden“

Am Donnerstag stand Liu Jia als Fackelläuferin für die Olympischen Spiele 2024 noch einmal im Mittelpunkt. Ihre Zeit als aktive Sportlerin ist aber abgelaufen, das Karriereende scheint besiegelt. Was sie über ihre Ehe, ihr Erbe und das Trauma nach Verpassen der Qualifikation für Paris erzählt – die „Krone“ hat „Susi“ zu Hause in Linz besucht.