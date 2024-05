Bald bekommt Emmentaler im Innviertel seine Löcher

Bis zu 30 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren

Parallel dazu werden weitere Pläne gewälzt: „In den nächsten fünf Jahren werden 20 bis 30 Millionen am Standort investiert“, so Braunshofer. Dabei soll nicht nur die Produktion wachsen, sondern auch das Lager. In Geinberg wird daher in Zukunft der gesamte Emmentaler der Berglandmilch reifen und so im Innviertel die für ihn typischen großen Löcher bilden.