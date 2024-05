„Krone“-Reportage: Tag und Nacht am Reumannplatz

Mit 30. März trat rund um den Reumannplatz in Favoriten eine Waffenverbotszone in Kraft. In den Wochen zuvor war es in der Gegend immer wieder zu Messerstechereien gekommen. Seither wird der Reumannplatz immer wieder als Beispiel für verfehlte Migrationspolitik, Jugendkriminalität und Drogenprobleme genannt.